Adana\'da evde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen Sezer İ'nin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.
Adreste 13 ruhsatsız tabanca bulan polis, zanlıyı gözaltına aldı.
Polis merkezine götürülen Sezer İ'nin, 6 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
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