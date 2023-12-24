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Adana'da evde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da evde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen Sezer İ'nin ikametine operasyon düzenledi. Polis, adreste 13 ruhsatsız tabanca buldu ve zanlıyı gözaltına aldı. Sezer İ'nin 6 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Adana\'da evde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
24.12.2023 - 11:55,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen Sezer İ'nin Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Adreste 13 ruhsatsız tabanca bulan polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen Sezer İ'nin, 6 suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da evde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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