Adana\'da evde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

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Adana'da bir evde ruhsatsız 5 tabanca ve 221 dolu fişek ele geçirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde B.Ö'nün evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve 221 dolu fişek bulundu.

Gözaltına alınan B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.