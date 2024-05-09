Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana\'da FETÖ\'nün \'ev ablası\' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da, FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığı, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

09.05.2024 10:19
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Adana'da, FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık H.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, lise öğrenciliği döneminde örgüte ait dershaneye gittiğini, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini ve kod isim kullanarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği ve örgütsel sohbet düzenlediğini, ByLock yazışmasında adının geçtiğini ve ByLock kullanıcısı olduğunu, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını ve "ev ablası" sıfatıyla örgütsel faaliyet yürüttüğünü kaydederek H.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık H.G, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası' olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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