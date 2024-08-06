Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan sanığa 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan sanığa 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın örgütün faaliyetlerini sürdürdüğü, ankesörlü hatlardan irtibat kurduğu ve örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği iddiaları yer alıyor.

06.08.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kentte 22 Eylül 2023'te tutuklanan A.D. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın kod isim kullanarak örgütün mahrem yapılanmasındaki faaliyetlerini sürdürdüğü ve "mahrem imamlar" ile ankesörlü hatlardan irtibat kurduğu belirtildi.

A.D'nin 2 telefon hattında ByLock programı tespit edildiği, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı anlatılan iddianamede, sanığın, örgütsel sohbet toplantıları organize ettiği bilgisi paylaşıldı.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık P.K'nin de ifadelerine yer verildi.

Sanığı örgütsel faaliyetlerden tanıdığını öne süren P.K, "Kendisi sohbet toplantıları organize ediyordu. Birlikte aynı evde sohbet toplantılarına katıldık. Toplantılarda bize örgüt elebaşına ait kitapları okuyordu." iddiasında bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden A.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan sanığa 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:20:52. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan sanığa 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement