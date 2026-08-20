Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı

Adana\'da Firari Hükümlü Yakalandı
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Kozan'da silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan hükümlü yakalandı, 11 şüpheliye işlem yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18-19 Ağustos'ta "Kozan'a Güven" uygulamaları kapsamında Hacıuşağı, Taş, Mahmutlu, Tufanpaşa, Karacaoğlan, Cumhuriyet, Şevkiye ve Varsaklar mahallelerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü işlemlerinden sonra cezaevine gönderildi.

Öte yandan, denetimlerde 11 şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerinde 23,74 gram uyuşturucu ile 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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