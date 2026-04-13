Adana'da Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 masaj salonunda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen zanlıların evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 51 uyuşturucu etkili hap, 42 bin lira ve 120 bin lira değerinde altın ele geçiren ekipler, 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.