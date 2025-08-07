Adana'da Gaspa Dava Açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eve çağırdıkları kişiyi darbedip cep telefonu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında dava açıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde, 23 Nisan'da C.C'yi darbedip cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan Kader D, Mustafa Ç, ve Halil Ç. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Kader D'nin, internet üzerinden tanıştığı C.C'yi ikametine çağırdığı belirtildi.

İddianamede, C.C'nin gittiği adreste Kader D'nin yanı sıra diğer sanıklar Mustafa Ç. ve Halil Ç'nin de bulunduğu ifade edildi.

C.C'nin kendisini eve çağıran Kader D'ye 4 bin lira verdiği, Halil Ç'nin de hesabına zorla 6 bin lira gönderdiği belirtilen iddianamede, olay yerinden kaçmaya çalışan müştekinin sanıklar tarafından darbedildiği anlatıldı.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde oldukları bildirilen iddianamede, Kader D, Mustafa Ç, ve Halil Ç'nin "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.