Adana'da Gereksiz Korna Kullanan Şoförlere Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Adana'da Gereksiz Korna Kullanan Şoförlere Cezalar Kesildi

Adana\'da Gereksiz Korna Kullanan Şoförlere Cezalar Kesildi

Adana'da işlek cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullandığı belirlenen 46 dolmuş ve otobüs şoförüne 690'ar lira para cezası kesildi.

16.08.2024 11:39
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ADANA'da işlek cadde ve meydanlarda gereksiz korna kullandığı belirlenen 46 dolmuş ve otobüs şoförüne 690'ar lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin işlek cadde ve meydanlarında gereksiz korna kullanımına yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Abidinpaşa, Sefa Özler ve Ulus caddelerinde konuşlanan sivil ekipler, korna kullanarak çevreye rahatsızlık veren otobüs ve dolmuş şoförlerini tespit etti. Uygulama kapsamında 46 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bu sırada zaman zaman tansiyon yükseldi.

Ceza kesilen dolmuş sürücülerinden biri, yol kenarına park eden araçlardan şikayet ederek, "Kendi durağımızda yolcu indiriyoruz, sonrasında çıkamıyoruz. Yol boyu araçlar park etmiş, bekliyor. Nasıl çıkacağız biz bu araçların arasından. Kornaya basınca da yol açılmıyor ama saatli çalışıyoruz, gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamanın sonunda gürültü kirliliğine neden olan 46 sürücüye 690'ar lira idari para cezası uygulandı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: DHA

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