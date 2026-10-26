Adana'da hafif ticari aracı çalan M.G., Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı

Adana'da hafif ticari aracı çalan M.G., Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Adana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
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