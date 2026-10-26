Adana'da hafif ticari aracı çalan M.G., Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da hafif ticari aracı çalan M.G., Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı

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Adana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Adana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
Asayiş Şube MüdürlüğüAsayişGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da hafif ticari aracı çalan M.G., Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı - Son Dakika
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