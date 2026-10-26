Adana'da hafif ticari aracı çalan M.G., Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Adana'da S.O.'nun (42) kullandığı 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracı çalan M.G. (29), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.