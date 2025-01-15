Adana\'da Haraç İstemeye Gelenler Kurşunladı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikinci el eşya satışı yapılan Nizam Güvendik'in iş yerine gelen kişiler haraç istedi.

Güvendik'in haraç vermeyi kabul etmemesi üzerine şüpheliler, iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla olayı gerçekleştirenlerin kimliğini tespit etti.

Feke ilçesinde oldukları belirlenen şüpheliler D.T.S. ve A.S. operasyonla yakalandı.

İş yeri sahibi Nizam Güvendik, gazetecilere, iş yerine gelen kişilerin önce haraç istediğini, ardından da silahla saldırdığını iddia etti.