Adana'da hasta yakını ambulansı saldırdı, 2 sağlık görevlisi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da hasta yakını ambulansı saldırdı, 2 sağlık görevlisi yaralandı

Adana\'da hasta yakını ambulansı saldırdı, 2 sağlık görevlisi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, hasta yakınının saldırdığı ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı. Olay yerine geç ulaştığını iddia eden hasta yakını, ambulansa kürekle saldırdı. Cam kırıklarından yaralanan sağlık görevlileri hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

06.05.2024 09:45
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Adana'nın Kozan ilçesinde, hasta yakınının saldırdığı ambulanstaki 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekibine, olay yerine geç ulaştığını ileri süren hasta yakını kürekle saldırdı.

Şüphelinin ambulansa kürekle vurması üzerine cam kırıklarından araçtaki iki sağlık görevlisi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Cam kırıklarından yaralanan biri hamile 2 sağlık çalışanı Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da hasta yakını ambulansı saldırdı, 2 sağlık görevlisi yaralandı - Son Dakika

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