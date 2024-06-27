Adana'da Hastane Otoparkından Yangın Tüpü Çalan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Hastane Otoparkından Yangın Tüpü Çalan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Adana\'da Hastane Otoparkından Yangın Tüpü Çalan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Adana'da hastane otoparkından 11 yangın tüpünü çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa 'hırsızlık' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Sanığın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak beraat talep etti.

27.06.2024 09:43
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Adana'da hastane otoparkından 11 yangın tüpünü çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa "hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanan E.K. katılmadı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın olay günü kendisine ait otomobille hastane otoparkına gittiğini, araçta yaklaşık 8 dakika bekledikten sonra acil servis asansörüne kısa süreliğine giriş çıkış yaptığını, bu sırada eşkalinin güvenlik kamerasına yansıdığını ve 11 yangın tüpünü otomobiline koyarak otoparktan ayrıldığını belirtti.

Hastanenin bu olaydan yaklaşık 44 bin lira zararının olduğu bildiren savcı, sanığın "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkilim hırsızlık yapmamıştır. Olay günü kamera kayıtlarına görüntüsü yansıyan aracı E.K. kullanmamıştır. Beraat talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkeme hakimi, "bina içinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı E.K'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Hastane Otoparkından Yangın Tüpü Çalan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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