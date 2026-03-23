Adana'da Hırsızlık: Cep Telefonu Çaldı
Adana'da Hırsızlık: Cep Telefonu Çaldı

23.03.2026 11:31
Fiyat sorma bahanesiyle dükkan giren şüpheli, cep telefonunu çalıp kaçarken güvenlik kamerasına yakalandı.

ADANA'da bir iş yerine fiyat sorma bahanesiyle giren Caner Şanlı, vitrindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Şanlı, tutuklandı.

Olay, 15 Mart'ta Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyerek çarşıda gezen Caner Şanlı, telefon fiyatı sorma bahanesiyle Mazlum A.'nın iş yerine geldi. Soruyu sorduktan sonra dükkanın önündeki vitrin camını açan Şanlı, bir süre iş yerinin girişinde bekledi. Bu sırada camı açıp, vitrindeki cep telefonunu çalan şüpheli, camı tekrar kapatıp uzaklaştı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi Mazlum A.'nın ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgede ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Caner Şanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Hırsızlık, Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
