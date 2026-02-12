Adana'da Hırsızlık Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ve panelvan çalıp 4 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 16 Ocak'ta iki şüpheli park halindeki bir otomobili çaldı.

Aracı aynı gün Gültepe Mahallesi'nde bırakıp buradaki bir panelvanı çalan zanlılar, 4 iş yerine girdi.

İşletmelerdeki 2 çeyrek altın, bir miktar para, bilgisayar, 2 bin 550 paket sigara, hırdavat malzemeleri, gıda ve hijyen ürünlerini panelvana yükleyen şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlıların kimliğini tespit etti.

Zanlılardan S.E. (54) Adana'da, S.A. (38) ise Gaziantep'te yakalandı. Gözaltına alınanlardan S.E.'nin 38, S.A.'nın ise 30 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların iş yerlerinden çaldıkları ürünleri panelvana yükleyip uzaklaşmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.