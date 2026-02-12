Adana'da Hırsızlık Yapan İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Hırsızlık Yapan İki Zanlı Tutuklandı

12.02.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıçam'da otomobil ve panelvan çalıp, 4 iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ve panelvan çalıp 4 iş yerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 16 Ocak'ta iki şüpheli park halindeki bir otomobili çaldı.

Aracı aynı gün Gültepe Mahallesi'nde bırakıp buradaki bir panelvanı çalan zanlılar, 4 iş yerine girdi.

İşletmelerdeki 2 çeyrek altın, bir miktar para, bilgisayar, 2 bin 550 paket sigara, hırdavat malzemeleri, gıda ve hijyen ürünlerini panelvana yükleyen şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlıların kimliğini tespit etti.

Zanlılardan S.E. (54) Adana'da, S.A. (38) ise Gaziantep'te yakalandı. Gözaltına alınanlardan S.E.'nin 38, S.A.'nın ise 30 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların iş yerlerinden çaldıkları ürünleri panelvana yükleyip uzaklaşmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Güvenlik, Otomobil, Sarıçam, Güncel, Adana, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Hırsızlık Yapan İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı İsyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! İsyan etti
11:35
Arda Güler’i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:50:06. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Hırsızlık Yapan İki Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.