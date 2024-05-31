Adana'da husumetli olduğu akrabasını silahla yaralayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da husumetli olduğu akrabasını silahla yaralayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası

Adana\'da husumetli olduğu akrabasını silahla yaralayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli olduğu akrabasını arazide silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, mağdur sanığa ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

31.05.2024 10:29
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetli olduğu akrabasını arazide silahla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık C.K. ile taraf avukatları katıldı. Mağdur sanık F.K. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü Yüreğir ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde C.K'nin, F.K'yi arazide çalıştığı sırada telefonla arayıp görüşmek istediğini söylediğini, daha sonra sanığın F.K'nin yanına giderek tartıştıklarını belirtti.

Savcı ayrıca, tartışma sırasında C.K'nin yanında bulunan tabanca ile F.K'ye ateş edip hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığını, bu sırada otomobiline doğru kaçmaya çalışan F.K'nin ise araçta bulunan silah ile C.K'ye doğru rastgele ateş ettiğini anlatarak, sanık C.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan, meşru savunma halinde bulunduğu anlaşılan mağdur sanık F.K'nin ise "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık C.K. mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "F.K'nin mahkemeye sunduğu beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Olay günü kendisi bana vurdu. Ayrıca bana silah çekip ateş etti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere 16 yıl 6 ay hapse çarptırdığı sanık C.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık F.K'yi ise "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Adana, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da husumetli olduğu akrabasını silahla yaralayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da husumetli olduğu akrabasını silahla yaralayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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