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Kozan'da ilkokulda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar oluştu - Son Dakika
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Kozan'da ilkokulda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar oluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan 60. Yıl İlkokulu'nda öğretmenler odasında çıkan yangın, klimadan kaynaklandığı belirlendi. Yangın nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında öğretmenler odasında hasar meydana geldi.

Kozan\'da ilkokulda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar oluştu
05.01.2024 - 13:21,  Güncelleme: 13:22
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Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokulda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.

60. Yıl İlkokulu'nda öğretmenler odasında klimadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

Yangın, nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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