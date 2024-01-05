Kozan\'da ilkokulda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar oluştu

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Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak•
Adana'nın Kozan ilçesinde ilkokulda çıkan yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.
60. Yıl İlkokulu'nda öğretmenler odasında klimadan kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.
Yangın, nedeniyle okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçesine çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.
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