Adana'da İş Makinesi Operatörlüğü Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Adana'da İş Makinesi Operatörlüğü Eğitimi Başladı

24.07.2025 11:11
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Türk Kızılay'ın öncülüğünde, 23'ü kadın 270 kişi iş makinesi operatörlüğü eğitimine katıldı.

Adana'da Türk Kızılay öncülüğünde başlatılan iş makinesi operatörlüğü eğitimine başvuran 23'ü kadın 270 kişi, proje sonunda hem meslek sahibi olabilecek hem de olası afetlerde sahada görev yapabilecek.

Türk Kızılay Sarıçam Şubesince, istihdama ve afetlerle mücadele çalışmalarına katkı sunulması için "Sarıçam Yeniden Başlıyor, Mesleki Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı Projesi" hayata geçirildi.

Sarıçam Kaymakamlığı, Sarıçam Belediyesi, Adana Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye İş Kurumu ve İstihdam Merkezi işbirliğinde uygulanan proje kapsamındaki iş makinesi operatörlüğü eğitimine 18-49 yaş arasında 23'ü kadın 270 kişi başvurdu.

Programın, bir sürücü kursunun alanında düzenlenen ilk etabına katılan 15 kursiyer, kule vinç, ekskavatör, forklift, kazıcı-yükleyici ve silindir gibi 12 iş makinesinden birini seçip uzmanlar eşliğinde eğitime başladı.

Toplam 72 saat sürecek teorik ve uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayanlar, sertifika alacak.

Kursiyerler, meslek sahibi olmanın yanı sıra olası afetlerde sahada sürdürülen çalışmalarda operatör olarak görev yapabilecek.

Programa başvuran 270 kursiyerin eğitimleri, yıl sonuna kadar tamamlanacak.

"İş makinesi operatörleri deprem dönemlerinde ihtiyaç haline geldi"

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk saatlerinden itibaren sahada olduklarını söyledi.

Afetlerde iş makineleri operatörlerine önemli görevler düştüğünü ifade eden Saygılı, "İş makinesi operatörleri, deprem dönemlerinde çok ihtiyaç haline geldi. Sertifika alacak arkadaşlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, olası afet döneminde mesleki becerilerini kullanacaklar." dedi.

Saygılı, projenin, sanayi bölgeleri ve inşaat sektöründeki operatör eksikliğinin giderilmesine katkı sunacağını, eğitime başvuranlardan 23'ünün kadın, yaklaşık 100'ünün de genç olmasının anlamlı olduğunu dile getirdi.

"Kadın olarak yapamayacağımı düşünüyordum ama şu an ekskavatör eğitimini alıyorum"

Kursiyerlerden 38 yaşındaki İrem Kaya da projeye ilk başta ön yargıyla yaklaştığını belirterek, "Kadın olarak yapamayacağımı düşünüyordum ama şu anda ekskavatör eğitimini alıyorum." diye konuştu.

Önceliğinin afetlerde insanlara yardım etmek olduğunu vurgulayan Kaya, "Deprem döneminde birçok operatör enkaz altına kaldı. İş makinesi kullanabilirsem afetlerde vatandaşlara yardımım olur düşüncesiyle projeye katılmak istedim." ifadesini kullandı.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi 25 yaşındaki Serhat Güneş de projeyi sosyal medyadaki paylaşımlardan öğrendiğini söyledi.

Forklift eğitimi aldığını anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Deprem zamanında yaşanan zorluklara göğüs gerebilmek, insanlara destek olabilmek adına ben de projede yer almak istedim. Hayatın neler getireceğini bilemiyoruz. Zor zamanlarda milletimizin yanında olmak için böyle bir eğitimde yer almak bana gurur veriyor."

Kaynak: AA

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