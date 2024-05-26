Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da iş yerine silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı

Adana\'da iş yerine silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Operasyon sonucunda 2 zanlı yakalandı ve saldırıda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

26.05.2024 13:43
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da R.Y'nin Güzelyalı Mahallesi'ndeki işletmesine tabancayla ateş edilmesine ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olaydan sonra motosikletle kaçan şüphelilerin Eren A. ve Görkem T. olduğunu belirledi.

Beyazevler Mahallesi'ndeki apartman dairesine düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı, saldırıda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren A. ve Görkem T, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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