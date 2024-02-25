Adana'da İtfaiye Ekipleri, Demir Korkuluğa Saplanan Çocuğu Kurtardı - Son Dakika
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Adana'da İtfaiye Ekipleri, Demir Korkuluğa Saplanan Çocuğu Kurtardı

Adana\'da İtfaiye Ekipleri, Demir Korkuluğa Saplanan Çocuğu Kurtardı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin bahçesinde oynayan çocuğun sol eli demir korkuluğa saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini keserek çocuğu kurtardı. Çocuğun elindeki demir parçası hastanede çıkarıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

25.02.2024 20:27  Güncelleme: 20:29
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, eli demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evin bahçesinde oynayan, ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun sol eli demir korkuluğa saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.

Sağlık ekiplerince hastanede ameliyata alınan çocuğun elindeki demir parçası çıkarıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da İtfaiye Ekipleri, Demir Korkuluğa Saplanan Çocuğu Kurtardı - Son Dakika

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