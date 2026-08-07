Adana'da Kablo Hırsızı Peşinde
Sarıçam'da internet kablolarını çalan şüpheliyi yakalamak için polis çalışmaları sürüyor.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde internet kablolarını keserek çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İncirlik Yeni Mahalle 4395 Sokak'a 29 Temmuz'da motosikletle gelen kimliği belirsiz şüpheli, internet kablolarını kesti.
Kabloları toplayan şüpheli, motosikletiyle bölgeden uzaklaştı.
Hırsızlık nedeniyle mahallenin bir bölümünde internet erişiminde kesinti yaşandı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekiplerinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Öte yandan, şüphelinin internet kablolarını keserek çalması, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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