Adana\'da Kaçakçılık Operasyonu: Bir Tutuklama

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste 270 bin sigara paketi, 56 bin mükerrer bandrol, 430 bandrol sökücü sprey ve 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçiren ekipler, şüpheli K.U'yu da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.