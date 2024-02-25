Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da kaçakçılık operasyonunda 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Adana\'da kaçakçılık operasyonunda 10 zanlıdan 6\'sı tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 milyon 876 bin makaron, 264 cep telefonu ve 501 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25.02.2024 10:17
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Adana'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12-22 Şubat'ta kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 9 milyon 876 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 264 cep telefonu ve 501 elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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