Adana'da KADES ve HAYAT 112 Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Adana'da KADES ve HAYAT 112 Bilgilendirmesi

19.06.2026 11:08
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Polis, Adana'da tatilcileri KADES ve HAYAT 112 Acil uygulamaları hakkında bilgilendirdi.

Adana'da polis ekipleri, kentte tatil yapan vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile "HAYAT 112 Acil" hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Karataş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Karataş sahilinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler, vatandaşlara "KADES" ve "HAYAT 112 Acil" uygulamalarının kullanımı hakkında bilgi verdi.

Ekipler ayrıca vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve boğulma olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda da bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, KADES, Polis, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da KADES ve HAYAT 112 Bilgilendirmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da KADES ve HAYAT 112 Bilgilendirmesi - Son Dakika
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