Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kadın Cesedi: 3 Şüpheli Tutuklandı

09.04.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tufanbeyli'de gölette bulunan kadın cesediyle ilgili 3 kişi tutuklandı. Olayın detayları inceleniyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gölette kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Nisan'da Bahar Aksüt'ün (24) ilçedeki Kürebeli Göleti'nde cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Ekipler, 7 aylık hamile olduğu ve çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen Aksüt'ün en son temas kurduğu kişileri belirlemek için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Aksüt ile ilişkisi olduğu ve en son bu kişiyle görüştüğü iddiasıyla Yenicami Mahallesi Muhtarı Mustafa A. ile Kader K. ve Vural Ö. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İlçedeki Kürebeli Göleti'nde 5 Nisan'da bir kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırmıştı. Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmayla ölen kişinin Bahar Aksüt olduğunu belirlemişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tufanbeyli, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:36:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.