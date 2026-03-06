Adana\'da Kadın Cinayeti: Eşi Tarafından Boğularak Öldürüldü

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, eşi tarafından boğularak öldürüldü.

Elif Su Uludağ Mahallesi'nde bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler Nesrin Aladağ'ın (48), eşi N. Aladağ (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, N. Aladağ'ı (53) olay yerinde gözaltına aldı.

Kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.