Adana'da Kadın Yolcu Kapısı Açık Otobüsten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Kadın Yolcu Kapısı Açık Otobüsten Düşerek Hayatını Kaybetti

Adana\'da Kadın Yolcu Kapısı Açık Otobüsten Düşerek Hayatını Kaybetti

Adana'da özel halk otobüsünde yolculuk yapan Hatice Sabahi, kapısı açık seyreden otobüsten düşerek yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sabahi'nin düşmesiyle ilgili araç sürücüsü tutuklandı.

29.04.2024 16:16
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Adana'da kadın yolcunun kapısı açık seyreden özel halk otobüsünden düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği kazada araç sürücüsü tutuklandı.

Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda 22 Nisan'da, kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı otobüsten yola düşmesi nedeniyle yaralanan Hatice Sabahi'nin (75), dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından adli kontrol şartıyla salıverilen şoför Vedat K. yeniden gözaltına alındı.

Vedat K, ilk ifadesinde, Hatice Sabahi'yi duraktan alıp hareket ettikten kısa süre sonra kazanın yaşandığını, kapıyı kapatma fırsatının olmadığını ve yolda 20-30 kilometre hızla seyrettiğini öne sürdü.

Kazadaki tek kusurunun aracın kapısının açık olması olduğunu savunan şoförün, kazanın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaralı için yardım istediğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Vedat K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da özel halk otobüsünde yolcu kartını göstermek için ayağa kalktıktan sonra açık kapıdan düşen Hatice Sabahi hastaneye kaldırılmıştı. Sabahi, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Vedat K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Yolcunun düşmesi, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Adana, Trafik, Kaza, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kadın Yolcu Kapısı Açık Otobüsten Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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