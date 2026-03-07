Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Geçer: "Kadınlarımızın Üretim Sürecine Katılmasını ve Ekonomik Olarak Güçlenmesini Sağlıyoruz"

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, "Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızı üretim sürecine kazandırmak, onları ekonomik açıdan güçlendirmek amacıyla oluşturduğumuz Niyet Akademi, Payhane, Meryem Kadın Kooperatifi ile kadınlarımızın üretmesini, sonrasında da ürettiklerini satmasını sağlıyor; açtığımız Gündüz Bakım Evleri ile çalışan kadınlarımızın yükünü alıp hayata daha güçlü ekonomik ve sosyal bağlarla bağlanmalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadınların yaşama dair her alanda en az erkekler kadar yer almasının, bir toplumun gelişmesinde, çağdaşlaşmasında ve zenginleşmesinde temel kriterlerden biri olduğunu vurgulayan Geçer, "1857'de ABD'nin New York kentinde 40 bin kadın dokuma işçisinin eşit işe eşit ücret, çalışma saatleri ve doğum izni talepleriyle greve başlamasının ardından grev esnasında çıkan yangında, fabrikaya kilitlenen 129 kadın işçi yaşamını yitirdi. 8 Mart daha sonra dünyada kadınların hak arama mücadelesinin sembol tarihi haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum"

Kadınların ekonomik hayatta, sosyal alanda, karar alma mekanizmalarında, hayata dair her alanda daha fazla yer almasının gerekliliğine dikkati çeken Güngör Geçer, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça, öteki kısmı göklere yükselebilsin?' diyerek kadın erkek eşitliğinin bir ülke için önemini dile getirmiştir. Bizler de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızı üretim sürecine kazandırmak, onları ekonomik açıdan güçlendirmek amacıyla oluşturduğumuz Niyet Akademi, Payhane, Meryem Kadın Kooperatifi ile kadınlarımızın üretmesini, sonrasında da ürettiklerini satmasını sağlıyor, açtığımız Gündüz Bakım Evleri ile çalışan kadınlarımızın yükünü alıyor, hayata daha güçlü ekonomik ve sosyal bağlarla bağlanmalarına katkı sağlıyoruz. Yine bünyemizde oluşturduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından kesintisiz bir şekilde süren eğitimlerle kadınlara; şiddetle mücadele kanallarını, haklarını anlatıyor, toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca kadına karşı her türlü şiddetin karşısında olmaya ve önlenmesi için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımızın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."