Adana'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Adana\'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bulunan bir kahvehaneye motosikletten inen yüzü maskeli iki kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda Orhan D. ve Celal B. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden aynı motosikletle kaçtı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

26.02.2024 00:43  Güncelleme: 00:45
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye, motosikletten inen yüzü maskeli iki kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.

Saldırganlar, aynı motosikletle olay yerinden kaçtı. Bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan Orhan D. ve Celal B, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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