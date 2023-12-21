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Adana'da Kamyon Aramasında 11 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Kamyon Aramasında 11 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Adana'da durdurulan bir kamyonun aramasında, hassas burunlu köpek 'Tiryaki' ile yapılan aramada, piyasa değeri 11 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı 300 bin paket sigara ele geçirildi. Kamyon şoförü tutuklandı.

Adana\'da Kamyon Aramasında 11 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
21.12.2023 - 10:56,
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ADANA'da durdurulan kamyonda hassas burunlu 'Tiryaki' adlı köpek ile yapılan aramada, piyasa değeri 11 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı 300 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları bir kamyonu, uygulama noktasında durdurdu. Kaçak sigarayı bulmak için eğitilen hassas burunlu 'Tiryaki' isimli köpek, kamyon kasasına tepki verdi. Detaylı aramada kolilerin içinde piyasa değeri 11 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı 300 bin paket sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Onurcan T., emniyetteki sorgusunda sigaralardan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onurcan T., tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da Kamyon Aramasında 11 Milyon TL Değerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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