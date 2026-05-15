Adana'da Kamyon Sulama Kanalına Düştü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Gülbahçesi Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpmasının ardından sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
