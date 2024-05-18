Adana\'da kamyonetin açılan kasa kapağından yaralanan kişi

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı kişi yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yanında cep telefonuyla meşgul olan kişiye, yoldan geçen bir kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağı çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis olay yerinden kaçan kamyonetin sürücüsünü yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.