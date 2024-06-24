Adana'da Karısını, Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Karısını, Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklanırken, kaçmasına yardım eden annesi ve babası da gözaltına alındı. Olayın ardından kaçırılan 3 aylık bebek ise polisler tarafından bulundu ve koruma altına alındı. Şüpheli, ifadesinde olayın sebebini tartışma olarak açıkladı.

24.06.2024 15:49
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Haziran'da boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. (20), kayınpederi Turgut E. (51), kayınvalidesi Leyla A. (51) ve kayınbiraderi Muhammet E'yi (18) tabancayla vurarak öldüren Hakim A'yı yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Özel ekip, yaptığı araştırmayla zanlı Hakim A'nın Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir ikamette saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonla şüpheli Hakim A. ile kaçmasına yardım eden annesi Azize A. (51) ve babası Şerif A. (67) yakalandı.

Olayın ardından babası Hakim A. tarafından kaçırılan 3 aylık bebek de polisler tarafından aynı adreste bulundu.

Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek, koruma altına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakim A'nın ifadesinde, olay günü sabah saatlerinde bir yıl önce evlendikleri eşiyle tartıştıklarını, daha sonra aileler arasında bu nedenle kavga çıktığını ve bu sırada 4 kişiyi silahla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim A. ile anne ve babası adliyeye sevk edildi.

Olay

Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 22 Haziran'da 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E. olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından 3 aylık bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Karısını, Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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