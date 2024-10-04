Adana'da Kasten Öldürme Hükümlüsü Yakalandı

Adana'da "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Kimlik sorgusu yapan ekipler, Ü.Y'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası olduğunu belirledi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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