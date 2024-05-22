Adana'da kaybolan işçi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Adana'da kaybolan işçi için arama çalışması başlatıldı

Adana\'da kaybolan işçi için arama çalışması başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasında kaybolan Adem Süzgün için arama çalışması başlatıldı. Yakınları ve mahalle sakinleri tarafından yapılan arama çalışmasından sonuç alınamayınca güvenlik güçlerine haber verildi. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve dedektör köpeklerle yapılan arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

22.05.2024 20:41
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Adana'nın Kozan ilçesinde sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasında kaybolan işçi için arama çalışması başlatıldı.

Hamam Mahallesi Tılan mevkisinde dün sulamayı kontrol için yaklaşık 25 dönümlük mısır tarlasına giren Adem Süzgün'ün (29) tarladan çıkmadığını fark eden yakınları ve mahalle sakinleri bugün öğle saatlerine kadar yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine yöreye Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de olmak üzere jandarma güçleri yönlendirildi. Ekipler, dedektör köpeklerle arama çalışması yaptı.

???????Süzgün'ü arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Kaynak: AA

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