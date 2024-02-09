Adana'da Kayınbiraderini Öldürmeye Çalışan Sanığa 17 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Adana'da Kayınbiraderini Öldürmeye Çalışan Sanığa 17 Yıl Hapis İstemi

Adana\'da Kayınbiraderini Öldürmeye Çalışan Sanığa 17 Yıl Hapis İstemi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığa 17 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Sanığın eşi ise azmettirici olduğu öne sürülerek 19 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

09.02.2024 15:35
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığa 17 yıl ve azmettirici olduğu öne sürülen eşine ise 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Beyazevler Mahallesi'nde 3 Kasım 2023'te, çıkan tartışma sonrası G.G'ye silahlı saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili kız kardeşi L.Ö. ve eniştesi N.Ö. hakkında savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müşteki G.G. ile kız kardeşi L.Ö. ve eniştesi N.Ö. arasında önceye dayalı husumet bulunduğu, olay günü tarafların uzlaşmak amacıyla L.Ö'nün avukatına ait hukuk bürosunda bir araya geldikleri belirtildi.

Tarafların anlaşmaya varamamaları neticesinde L.Ö'nün hukuk bürosundan ayrıldığı ve bir süre sonra kardeşi G.G'ye hakaret ve tehdit içerikli mesaj attığı, daha sonra telefonda kardeşiyle yaşadığı tartışmayı kocası N.Ö'ye anlattığı aktarılan iddianamede, N.Ö'nün de bu konuşma sonrası arabasındaki silahını alarak hukuk bürosuna tekrar geldiği ve G.G'yi öldürmekle tehdit ettiği anlatıldı.

L.Ö'nün yazışma içeriklerine göre kocasını azmettirdiği, N.Ö'nün de eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiği bildirilen iddianamede, N.Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından toplamda 17 yıla kadar, eşi L.Ö'nün "kasten öldürmeye azmettirme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar, iddianamedeki ifadelerinde, suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA

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Çukurova, Adana, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kayınbiraderini Öldürmeye Çalışan Sanığa 17 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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