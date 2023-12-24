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Adana'da kayıp kişi dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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Adana'da kayıp kişi dere yatağında ölü bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde 11 gündür kayıp olan Mustafa Hakkulu, dere yatağında ölü bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Hakkulu'nun cansız bedeni bulundu.

Adana\'da kayıp kişi dere yatağında ölü bulundu
24.12.2023 - 20:13,
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Adana'nın Kozan ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan kişi dere yatağında ölü bulundu.

Jandarma ekipleri, Tufanlı Mahallesi'nde 13 Aralık Çarşamba günü kendisinden haber alınamayan Mustafa Hakkulu'yu (35) aramak üzere çalışma başlattı.

Postkabasakal Mahallesi Kavuklu mevkisinde bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi.

Dere yatağından ölü bulunan kişinin Mustafa Hakkulu olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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