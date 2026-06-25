Adana'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı

Adana\'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
25.06.2026 16:48
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İmamoğlu ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı; Veysel Bekşen hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Veysel Bekşen hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kozan-Aladağ kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet ile İbrahim Y. yönetimindeki 01 B 8361 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Veysel Bekşen'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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