Adana\'da Kaza: 5 Yaralı

ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin taksiye çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi, Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 SN 436 plakalı otomobil, önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 T 0175 plakalı taksiye çarpıp kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil, ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksi şoförünün yaralanmadığı kazada, otomobilde yaralanan 5 kişi ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.