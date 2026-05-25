Adana'da Kaza: Karı-Koca Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kaza: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

25.05.2026 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu bir çift yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada karı-koca öldü, 4 yaşındaki çocukları ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan D. (29) yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki 43 SK 893 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Muhammed Burak Çiçek ile yanında bulunan eşi Suzan Çiçek (28) hayatını kaybetti, çiftin 4 yaşındaki kız çocukları D.B.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ile araçta bulunan S.D. yaralandı. Yaralılardan B.D.Ç. Adana Şehir Hastanesi'ne, Ramazan D. ağır yaralı olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, S.D. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden karı kocanın cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber : Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kaza: Karı-Koca Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi Kartal'da korku dolu anlar: İETT otobüsü kırmızıda geçti, motosikletli son anda durabildi
Vedat Muriqi’nin 23 golü yetmedi Mallorca küme düştü Vedat Muriqi'nin 23 golü yetmedi! Mallorca küme düştü
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında
Sezgin Baran Korkmaz’dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek Sezgin Baran Korkmaz'dan Umut Altaş açıklaması: Her şeyi anlatacak ve Türkiye’nin iade talebini kabul edecek
Adıyaman’da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Adıyaman'da kurbanlık satarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

00:03
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
22:44
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
22:25
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
21:10
“Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var“ iddiası
"Kılıçdaroğlu’nun ihraç listesinde 10 milletvekili var" iddiası
20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 00:27:42. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kaza: Karı-Koca Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.