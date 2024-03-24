Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana\'da kaza yapan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kamyona çarpması sonucu sürücü Aşkın Taşdemir hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Taşdemir'in sıkıştığı araçtan çıkartmak için müdahalede bulundu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşdemir, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

24.03.2024 08:25  Güncelleme: 08:26
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Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir otomobilin kamyona çarptığı ve sürücünün araçta sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Aşkın Taşdemir'in kullandığı 01 ASK 287 plakalı otomobille kaza yaptığını ve aracında sıkıştığını tespit etti.

Kalbinin durduğu belirlenen Taşdemir'e bir görevli tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri yaralıyı otomobilden çıkartmak için aracın kapı ve direklerinin bir kısmını kesti.

Otomobilden çıkartılan Taşdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Taşdemir'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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