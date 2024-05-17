Adana'da Kenevir Yetiştiren Sanık Hakkında 27 Yıl Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Kenevir Yetiştiren Sanık Hakkında 27 Yıl Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

Adana\'da Kenevir Yetiştiren Sanık Hakkında 27 Yıl Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı

Adana'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 'esrar elde etmek için kenevir ekme' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın evinde yapılan aramalarda kenevir bitkileri, esrar ve uyuşturucu ticaretine ilişkin malzemeler ele geçirildi.

17.05.2024 14:17
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Adana'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "esrar elde etmek için kenevir ekme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, evinde uyuşturucu yetiştirip ticaretini yaptığı iddiasıyla 18 Şubat'ta tutuklanan A.G. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "esrar elde etmek için kenevir ekme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 27 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinin odasına kurulan çadır içinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği, bu çadır içinde saksılara ekili vaziyette bakımları tamamlanmış 3 kök Hint keneviri ele geçirildiği ve yatak odasındaki elbise dolabında 412,52 gram esrar yakalandığı belirtildi.

Sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, evinde mutfak dolabına gizlenmiş hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bildirilen iddianamede, A.G'nin "esrar elde etmek için kenevir ekme" suçundan 12 yıla kadar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kenevir, Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kenevir Yetiştiren Sanık Hakkında 27 Yıl Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kenevir Yetiştiren Sanık Hakkında 27 Yıl Hapis Cezası İstemiyle Dava Açıldı - Son Dakika
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