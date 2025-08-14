Adana'da Komşular Arasında Silahlı Çatışma - Son Dakika
Adana'da Komşular Arasında Silahlı Çatışma

14.08.2025 16:59
Adana'da husumetli komşular arasında balkonlardan karşılıklı silahlı çatışma yaşandı, 4 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da husumetli komşular arasında balkondan balkona silahlı çatışma çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, 10 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde meydana geldi. M.P. (22), F.K. (22), O.B. (22) ve C.E.'nin (21) bulunduğu iki katlı eve, husumetli oldukları komşularının balkonundan silahla ateş açıldı. Evin ikinci katındaki balkona çıkan 4 kişi, tabanca ve tüfeklerle karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. M.P., F.K., O.B. ve C.E., polis tarafından gözaltına alınırken, husumetli oldukları kişiler kaçtı. Çatışma, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

