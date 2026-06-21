Adana\'da Köprüden Düşen Kadın Kurtarıldı

ADANA'nın Aladağ ilçesinde köprüden göle düşen kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Eğner Köprüsü'nde meydana geldi. Köprüde yürüyen, ismi öğrenilemeyen bir kadın bilinmeyen nedenle göle düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından sudan çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu belirtildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.