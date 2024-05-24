Adana'da Kurbanlık Hayvan Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika
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Adana'da Kurbanlık Hayvan Fiyatları Belli Oldu

Adana\'da Kurbanlık Hayvan Fiyatları Belli Oldu

Adana'da Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığı tarafından yapılan toplantıda, kurbanlık olarak satılacak küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatları belirlendi. Koyun ve tosunun kilogram fiyatı 250 lira, keçinin fiyatı 200 lira, teke ve düvenin kilogram fiyatı ise 230 lira olarak açıklandı. Kıyma çekimi için kilogram başına 15 lira alınırken, kesim ücreti küçükbaş hayvanlar için 500 lira, büyükbaş hayvanlar için ise 4 bin lira olarak belirlendi.

24.05.2024 16:33
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Adana'da Kasaplar Esnaf Odası Başkanlığınca kurbanlık olarak satılacak küçük ve büyükbaş hayvanların fiyatları belirlendi.

Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Saruhan Yağmur başkanlığında kurbanlık kilogram ve kesim ücreti fiyatının belirlenmesi için toplantı yapıldı.

Toplantıda, kurbanlık olarak satılacak koyunun ve tosunun kilogram fiyatı 250 lira, keçinin fiyatı 200 lira, teke ve düvenin kilogram fiyatı ise 230 lira olarak açıklandı.

Kıyma çekiminin kilogramı 15 liradan yapılırken kesim ücreti ise küçükbaş hayvan için 500 lira, büyükbaş hayvan için 4 bin lira olarak belirlendi.

Komisyonda, Kasaplar Odası Başkan Vekili Zafer Oğuz da yer aldı.

Kaynak: AA

Kıyma, Adana, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kurbanlık Hayvan Fiyatları Belli Oldu - Son Dakika
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