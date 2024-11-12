Adana'da Lösemili Çocuklar Haftası Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve LÖSEV iş birliğiyle 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık yaratmak ve lösemili çocuklara destek olmak amacıyla etkinlikler düzenledi.

LÖSEV'in öncülüğünde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla 7 Kasım Perşembe günü Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda belediye bürokratları ve LÖSEV tarafından farkındalık etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen seminerde, lösemi hastalığı hakkında toplum bilinci oluşturulmasına, kanserin tedavi yollarına ve lösemili çocukların karşılaştığı zorluklara dikkat çekildi.

Fuaye alanında, LÖSEV'e destek amacıyla vakfın ürünlerinin satıldığı standın yanında, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin lösemiye ve lösemili çocuklara dair bilgilendirme broşürleri ve turuncu kurdelelerin bulunduğu stant yer aldı. Farkındalık çalışmaları kapsamında, hafta boyunca turuncu rengin öne çıkarılacağı duyurusuyla hazırlanan "Lösemi Değil, Sevgi Bulaşır" yazılı pankarta, katılımcılar ellerini turuncu boyaya batırarak iz bıraktı. Program, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı gündüz bakımevi çocuklarının hazırladığı tiyatro gösterisi ile devam etti.

LÖSEV ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler ile lösemili çocukların yaşadığı zorlukları daha geniş kitlelere anlatmak, toplumda farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadeleye olan desteği artırmak amaçlandı.