Adana\'da minibüs sürücüsünü öldüren tır şoförünün yargılanması devam ediyor

Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Adem T, öldürülen minibüs sürücüsü Can Yüce'nin babası Cuma Yüce ve tarafların avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, olayda öldürme kastının olmadığını belirterek, "Böyle bir olayın yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Baba Cuma Yüce ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, beyanı alınmayan tanıkların bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022'de şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce ile tır şoförü Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Silahla yaralanan Yüce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan tır şoförü de tutuklanmıştı.