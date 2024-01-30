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Adana'da Minibüs ve Otomobilin Çarpıştığı Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Minibüs ve Otomobilin Çarpıştığı Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Minibüsün araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza anında yolcuların ve sürücünün yaşadığı panik görüldü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

30.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:36
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Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı, 1'i ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Minibüsün araç kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anında yolcuların ve sürücünün yaşadığı panik görüldü.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı yolcu minibüsü, Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 yolcu ile sürücü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekiplerce çıkartılırken, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüs şoförü tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PANİK ANLARI MİNİBÜSÜN ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kazaya karışan minibüsün araç kamerasının görüntüsü ortaya çıktı. Kaza anına dair görüntülerde minibüs seyir halindeyken bir anda çarpışmanın yaşandığı, o sırada kucağında çocuk olan bir anne dahil yolcuların aracın ön tarafına savrulduğu ve ardından yaşanan panik görüldü.

Adana\'da Minibüs ve Otomobilin Çarpıştığı Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da Minibüs ve Otomobilin Çarpıştığı Kaza Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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