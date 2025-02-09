Adana'da Modern Hayvan Barınağı'nın Kapasitesi İki Katına Çıkıyor - Son Dakika
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Adana'da Modern Hayvan Barınağı'nın Kapasitesi İki Katına Çıkıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Modern Hayvan Barınağı'nın kapasitesini artıracak ek tesisin temelini attı. Başkan Zeydan Karalar, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve modern barınağı olacağını duyurdu.

09.02.2025 14:35  Güncelleme: 18:06
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Modern Hayvan Barınağı'nın kapasitesini iki katına çıkaracak ek tesisin temelini attı. Çukurova İlçesi Söğütlü Mahallesi'nde yapılan temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Gururla söyleyebilirim ki ek tesis tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve en modern barınağına sahip olacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Modern Hayvan Barınağı'nın kapasitesini arttıracak ek tesisin temeli atıldı. Çukurova İlçesi Söğütlü Mahallesi'nde gerçekleşen temel törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, CHP Adana Milletvekilleri, Adana Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Nihat Köse, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Nesrin Çıtırık, siyasiler, meclis üyeleri, muhtarlar, hayvanseverler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Nihat Köse, eski yasadan şikayet ettiklerini ancak çıkarılan yeni yasayla işlerin çok daha kötü hale geldiğini söyledi. Yeni yasanın sorunu daha çok büyüttüğünü belirten Köse "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım bu işe emek veriyor, elinden geleni yapıyor. Ona emekleri ve çabası için şükranlarımı sunuyorum.  Barınakta çalışan veteriner arkadaşlarımın da cansiperane çalıştığını beliyorum. İlçe belediye başkanlarımız da bu işin çözümü konusunda çaba harcamalı" dedi.

"Öldürmeyi değil yaşatmayı seçtiği için teşekkür ediyorum"

HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık ise "Ben sizden ve hayvan barınağında görev yapan ekibinizden helallik istiyorum. Biz yıllarca Büyükşehir Belediyesi'nin üzerine çok geldik. Çünkü ilçeler görev yapmıyordu. Siz bütün yükü taşıdınız. Başkan Zeydan Karalar'a yaşatmayı seçtiği için, Türkiye'nin pek çok belediyesi gibi öldürmeyi seçmediği için, insanın da hayvanın da güvenliğini düşünerek, katliam kanununa rağmen, olabilecek olanın en iyisini yapmaya çalıştığı için çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun, yolunuz açık olsun. İlçe belediye başkanlarımıza da en kısa sürede bakımevlerini oluşturmaları konusunda çağrı yapıyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi, sokak canlılarıyla ilgili faaliyetlerinde Türkiye'nin en insani hizmetini veren belediye. Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ndeki veterinerlerimizin her biri, Türkiye'nin dört bir yanındaki hayvan bakımevlerini yönetebilecek bilgi birikimine sahip. Öldürmeyi değil yaşatmayı seçtiği için Zeydan başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ek tesis tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve en modern barınağına sahip olacağız"

Konuşmaların ardından söz alan Zeydan Karalar, bütün engelleme çabalarına rağmen halka hizmeti her kulvarda sürdüreceklerini şu sözlerle vurguladı:

"Sokak canlılarının ve vatandaşlarımızın korunması için yapılması gereken çok işi var. Konuyla ilgili çıkarılan yeni yasa, hem sokak canlılarının hem de insanlarımızın güvenliğini koruyamayacak nitelikte. Biz geçmişte 3 bin olan yıllık kısırlaştırma sayısını 10 bine çıkardık ama ilçe belediyelerimizle birlikte en az 25 bin olması gerektiğini dile getirdik. Bu sayıyı 30 bine çıkardığımız zaman da 3-4 yıl içinde sokak canlıları popülasyonunu aşağıya çekebileceğimizi ve böylece hem sokak canlılarımızın hem de insanımızın güvenliği açısından sorunların azalacağını söylemiştik. Yeni yasaya göre sokak canlısını kısırlaştırıp bırakmamamız gerektiği belirtiliyor. Biz bugüne kadar 10 bin canı sahiplendirdik. 100 bin canı, 150 bin canı sahiplendirmek mümkün olmuyor. Barınakları, bakımevlerini ne kadar büyütürseniz büyütün bu kadar çok sokak canını tutamazsınız. Bizim şu anda faaliyetteki barınağımızın kapasitesi 5 bin ama bu durumda birbirlerine zarar verdikleri için 4 binle sınırlı tutuyoruz. Temelini attığımız tesisle kapasiteyi bir o kadar daha artıracağız. Gururla söyleyebilirim ki, ek tesis tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve en modern barınağına sahip olacağız. Emrah Başkan Çukurova'da bitiriyor hazırlıklarını, birlikte bir barınak açacağız. İlçe belediyelerimizin hepsi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yer tahsisi talebinde bulundu. Yer sağlandığında hepsi barınak yapacak. Biz Yüce Rabbimizin yarattığı her canlıya değer veririz. Bize ne kadar yüklerlerse yüklesinler, vatandaşın ihtiyacı neyse biz onu kaldırırız."

Mevcut tesisin 70 dekar alanda kurulu olduğunu ve yeni tesisle birlikte toplam alanın 110 dekara çıkacağını kaydeden Karalar, 16 veteriner hekim, 12 veteriner sağlık teknikeri ve toplamda 120 personel olan sayının da yeni tesisin hizmete girmesiyle artacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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