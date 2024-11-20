Adana\'da Molotof Kokteyli Saldırısı: 3 Tutuklama

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Adana'da iki iş yerini molotofkokteyliyle kundaklamaları güvenlik kamerasınca kaydedilen 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde, 4 Kasım'da Mehmet E'ye ait diş kliniğine molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Bu olaydan yarım saat sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde İdris E'ye ait oto tamirhanesine de molotofkokteyli atıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine iki iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda iki iş yerinde hasar oluştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yanan iş yerlerinin ve çevresindeki binaların güvenlik kameralarından yola çıkarak olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler İbrahim Ş. (23), Mübarek A. (19) ve E.Ç. (15) adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İş yerlerine molotofkokteylli saldırılar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.