Adana'da Motosiklet Hırsızlığı

16.02.2026 11:31
Adana'da iki genç, düz kontakla çalıştırdıkları motosikleti çaldı. Tutuklandılar.

ADANA'da bir iş merkezinin katlı otoparkına giren H.A. (19) ile A.U. (17), düz kontakla çalıştırdıkları motosikleti çaldı. Olay öncesi su satın almak için girdikleri bakkalın güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilen şüpheliler, çaldıkları motosikletle yakalandı. İfadesinde, "Motosikleti gezmek için aldık. Sahibine geri verecektik" diyen H.A. ile A.U. tutuklandı.

Olay, 5 Şubat'ta saat 04.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki iş merkezinin katlı otoparkında meydana geldi. Yürüyerek otoparka giren H.A. ile A.U., 3'üncü katta park halindeki motosikleti düz kontak yaparak çalıştırdı. A.U. çaldığı motosikletle otoparktan ayrılıp, yaya olarak dışarı çıkan H.A. ile buluştuktan sonra bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin otoparka girdiği ve motosikletle ayrıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletin sahibinin ihbarı üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölge ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, şüphelilerin kimliğini olaydan önce su satın almak için girdikleri bakkalın güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'ne gittiğini belirleyen polis, H.A. ile A.U.'yu çaldıkları motosikletle birlikte sokakta yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden H.A. sorgusunda, "Motosikleti gezmek için aldık. Sahibine geri verecektik" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ile A.U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

